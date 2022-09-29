"Газпром" заплатил "Нафтогазу" за транзит в октябре, несмотря на угрозы

"Газпром" уже провел предоплату за октябрьский транзит газа через Украину. По данным источников РБК-Украина, российский монополист заплатил "Нафтогазу" за весь месяц.

Об этом говорится в материале РБК-Украина " Взрывы на "Северных потоках". Кто за этим стоит и почему в Европе боятся новых терактов ".

Как отмечается в материале, оплата не помешает Москве под надуманным предлогом прекратить физические поставки в любой момент.

На днях "Газпром" заявил о возможном прекращении оплаты "Нафтогазу" транзита, если компания не откажется от подачи иска в арбитраж. Но в НАК уже ответили, что планы менять не собираются.

Пока же поставки природного газа в Европу идут, как и до 27 сентября – через "Турецкий поток" и через ГТС Украины.

Но даже в случае прекращения поставок через Украину Европа не сильно пострадает, поскольку уже накопила необходимые запасы газа. Зависимость от российских поставок снижена с 40% до 10%.