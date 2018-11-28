"Газпром" може не підписати контракту з Україною на транспортування газу, - Коболєв

Фото: Андрій Коболєв (twitter.com/24smi)

"Нафтогаз" припускає, що Росія може до кінця року не підписати з Україною жодної угоди

"Газпром" може не підписати жодного контракту з Україною до кінця 2019 року, в тому числі і на транспортування газу через українську ГТС. Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз-України" Андрій Коболєв в ефірі "5 каналу", передає кореспондент РБК-Україна.

На його думку, "Газпром" за вказівкою президента РФ Володимира Путіна може не підписувати контрактів до кінця виборчого процесу в Україні.

"Треба розуміти, що "Газпром" може впринципі не підписувати жодного контракту з українською стороною. Це означає, що наприкінці 2019 року "Газпром" може прийти до українського оператора ГТС, котрий на той момент має бути підготовлений до відокремлення, і просто замовити послуги. Це буде означати, що він буде сплачувати той самий тариф, який сплачують всі інші на загальних підставах. Він ("Газпром", - ред.) може, наприклад, забронювати обсяг транзиту газу наприклад на 2019 рік або на півроку, або, наприклад, на місяць. Такий варіант також існує", - заявив Коболєв.

За його словами, переговори "Нафтогазу" з "Газпромом" наразі відбуваються дуже мляво.

"Газпром" не бажає про щось домовлятися. Я думаю, вони виконують вказівку Путіна, що до кінця виборчого процесу в Україні він не бачить сенсу ні з ким нічого підписувати", - додав Коболєв.

Нагадаємо, у "Нафтогазі" зазначили що введення воєнного стану не вплине на роботу газотранспортної системи України. Також це не повинно позначитися на переговорах України із російським "Газпромом" щодо "газової справи".

Раніше у "Нафтогазі" заявляли, що Україна обходиться без російського газу уже три роки.