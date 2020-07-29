ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

"Газпром" перестав володіти судном-трубоукладачем "Північного потоку-2"

Москва, Середа 29 липня 2020 09:48
"Газпром" перестав володіти судном-трубоукладачем "Північного потоку-2"
Фото: будівництво "Північного потоку-2" (facebook.com/oceanscanlimited)
Автор: Анастасия Рокитна

Є вірогідність, що компанія скористалася правом не розкривати частину даних на підставі санкційного ризику

Трубоукладчик "Академік Черський" перестав належати до групи "Газпрому". Судно, яке здатне добудувати "Північний потік-2", продовжує стояти в німецькому порту Мукран, на базі логістичної бази Nord Stream 2.

Про це повідомляє РБК.

За даними видання, є ймовірність, що компанія скористалася правом не розкривати частину даних на підставі санкційного ризику. Таке право дано постановою уряду від 4 квітня 2019 року.

Нагадаємо, Росія вибудовує стратегію для завершення будівництва газопроводу "Північний потік - 2" в умовах нових американських санкцій.

Зазначимо, Україна і Польща домовилися не допустити реалізацію "Північного потоку-2".

Крім того, повідомлялося, що Сполучені Штати Америки в черговий раз застерегли європейські компанії від участі в проекті "Північний потік-2".

До цього стало відомо, що будівництво не зможуть закінчити до осені.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Северный поток-2Газпром
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся