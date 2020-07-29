"Газпром" перестав володіти судном-трубоукладачем "Північного потоку-2"

Є вірогідність, що компанія скористалася правом не розкривати частину даних на підставі санкційного ризику
Трубоукладчик "Академік Черський" перестав належати до групи "Газпрому". Судно, яке здатне добудувати "Північний потік-2", продовжує стояти в німецькому порту Мукран, на базі логістичної бази Nord Stream 2.
Про це повідомляє РБК.
За даними видання, є ймовірність, що компанія скористалася правом не розкривати частину даних на підставі санкційного ризику. Таке право дано постановою уряду від 4 квітня 2019 року.
Нагадаємо, Росія вибудовує стратегію для завершення будівництва газопроводу "Північний потік - 2" в умовах нових американських санкцій.
Зазначимо, Україна і Польща домовилися не допустити реалізацію "Північного потоку-2".
Крім того, повідомлялося, що Сполучені Штати Америки в черговий раз застерегли європейські компанії від участі в проекті "Північний потік-2".
До цього стало відомо, що будівництво не зможуть закінчити до осені.