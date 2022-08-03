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"Газпром" відмовляється приймати газову турбіну для "Північного потоку"

Фото: "Газпром" відмовляється приймати газову турбіну для "Північного потоку" (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У "Газпромі" заявили, що вони нібито не можуть отримати газову турбіну для "Північного потоку" через санкції Заходу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

"Санкційні режими Канади, ЄС, Великобританії і невідповідність існуючої ситуації чинним контрактним зобов'язанням з боку Siemens роблять поставку двигуна 073 на КС "Портова" неможливою", - заявили в компанії.

При цьому канцлер Німеччини Олаф Шольц сьогодні заявляв, що Росія може отримати газову турбіну, якщо виявить бажання. Санкції ніяк не впливають на транспортування, а сама турбіна вже готова для використання.

Нагадаємо, раніше у компанії Siemens заявили, що Росія навмисно гальмує ввезення турбіни для "Північного потоку" після ремонту.

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ГазпромРосійська ФедераціяСанкції проти Росії