"Газпром" відмовився бронювати транзитну потужність через Україну на серпень

Російський "Газпром" знову відмовився бронювати додаткову транзитну потужність, що переривається, через Україну на серпень. Так було з аукціонами на травень, червень і на липень.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Інтерфакс".
"Оператор газотранспортної системи України" у вівторок виставляв на аукціон додаткові - ті, що перериваються - транзитні потужності (63,7 млн куб. м на добу), вони виявилися повністю незатребуваними.
У "Газпрому" на 2021 рік діє довгострокове бронювання українських потужностей в обсязі 40 млрд куб.м - це 109 млн куб. м на добу; 15 млн куб. м твердих потужностей заброньовано додатково на аукціоні 19 липня - всього 124 млн куб. м на добу.
"Інтерфакс" пише, що "Газпром" останнім часом на аукціонах з бронювання додаткових потужностей повністю викуповує пропоновані Києвом тверді потужності, але жодного разу не бронював.
Раніше генеральний директор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон заявив, що очікується зростання ціни газу в Європі. Це пов'язано з тим, що "Газпром" відмовляється від додаткового бронювання українських потужностей.