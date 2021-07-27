"Газпром" відмовився бронювати транзитну потужність через Україну на серпень

Російський "Газпром" знову відмовився бронювати додаткову транзитну потужність, що переривається, через Україну на серпень. Так було з аукціонами на травень, червень і на липень.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на " Інтерфакс ".

"Оператор газотранспортної системи України" у вівторок виставляв на аукціон додаткові - ті, що перериваються - транзитні потужності (63,7 млн куб. м на добу), вони виявилися повністю незатребуваними.

У "Газпрому" на 2021 рік діє довгострокове бронювання українських потужностей в обсязі 40 млрд куб.м - це 109 млн куб. м на добу; 15 млн куб. м твердих потужностей заброньовано додатково на аукціоні 19 липня - всього 124 млн куб. м на добу.

"Інтерфакс" пише, що "Газпром" останнім часом на аукціонах з бронювання додаткових потужностей повністю викуповує пропоновані Києвом тверді потужності, але жодного разу не бронював.