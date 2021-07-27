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"Газпром" отказался бронировать транзитную мощность через Украину на август

Автор: Анастасия Рокитна

Российский "Газпром" опять отказался бронировать дополнительную прерываемую транзитную мощность через Украину на август. Так было с аукционами на май, июнь и на июль.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Интерфакс".

"Оператор газотранспортной системы Украины" во вторник выставлял на аукцион дополнительные - прерываемые - транзитные мощности (63,7 млн куб. м в сутки), они оказались полностью невостребованными.

У "Газпрома" на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м - это 109 млн куб. м в сутки; 15 млн куб. м твердых мощностей забронировано дополнительно на аукционе 19 июля - всего 124 млн куб. м в сутки.

"Интерфакс" пишет, что "Газпром" в последнее время на аукционах по бронированию дополнительных мощностей полностью выкупает предлагаемые Киевом твердые мощности, но ни разу не бронировал прерываемые.

Ранее генеральный директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что ожидается рост цены газа в Европе. Это связано с тем, что "Газпром" отказывается от дополнительного бронирования украинских мощностей.

Напомним, цены на газ в Европе поднялись до 450 долларов.

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ГазпромУкраинатранзит газа