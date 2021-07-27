"Газпром" отказался бронировать транзитную мощность через Украину на август

Российский "Газпром" опять отказался бронировать дополнительную прерываемую транзитную мощность через Украину на август. Так было с аукционами на май, июнь и на июль.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на " Интерфакс ".

"Оператор газотранспортной системы Украины" во вторник выставлял на аукцион дополнительные - прерываемые - транзитные мощности (63,7 млн куб. м в сутки), они оказались полностью невостребованными.

У "Газпрома" на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м - это 109 млн куб. м в сутки; 15 млн куб. м твердых мощностей забронировано дополнительно на аукционе 19 июля - всего 124 млн куб. м в сутки.

"Интерфакс" пишет, что "Газпром" в последнее время на аукционах по бронированию дополнительных мощностей полностью выкупает предлагаемые Киевом твердые мощности, но ни разу не бронировал прерываемые.