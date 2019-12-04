"Газпром" назвав дуже високими запропоновані Україною тарифи на транзит

Україна пропонує "дуже високі" тарифи на транзит газу в новому контракті, набагато вищі, ніж діючі. Про це заявив голова правління "Газпрому" Олексій Міллер, передають російські ЗМІ.

Зокрема, Міллер зазначив, що "Газпром" перебуває в постійному контакті з ТОВ "Оператор газотранспортної системи України", а консультації проходять у Відні. За його словами, питань, які обговорюються в рамках транзиту газу, досить багато.

"У тому числі, це питання, які стосуються матриці тарифів. Це дуже-дуже високі тарифи, серйозно, значно вищі за діючий тарифу, за яким ми зараз транзитуємо газ через територію України", - зазначив Міллер.

Відзначимо, раніше президент Росії Володимир Путін відкинув умови України для транзиту газу. У той же час він висловив надію, що сторони зможуть погодити позиції.

Нагадаємо, раніше у Верховній раді заявили, що мають план "Б" на випадок проблем з газом під час опалювального сезону 2019/2020, які можуть виникнути при відсутності транзиту російського газу. Зокрема, мова йде про можливе переведення опалювальних систем на електроенергію.