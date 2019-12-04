"Газпром" назвал очень высокими предлагаемые Украиной тарифы на транзит

Украина предлагает "очень высокие" тарифы на транзит газа в новом контракте, гораздо выше, чем действующие. Об этом заявил глава правления "Газпрома" Алексей Миллер, передают российские СМИ.

В частности, Миллер отметил, что "Газпром" находится в постоянном контакте с ООО "Оператор газотранспортной системы Украины", а консультации проходят в Вене. По его словам, вопросов, которые обсуждаются в рамках транзита газа, достаточно много.

"В том числе, это вопросы, которые касаются матрицы тарифов. Это очень-очень высокие тарифы, серьезно, значительно выше действующего тарифа, по которому мы сейчас транзитируем газ через территорию Украины", - отметил Миллер.

Отметим, ранее президент России Владимир Путин отверг условия Украины для транзита газа. В то же время он выразил надежду, что стороны смогут согласовать позиции.

Напомним, ранее в Верховной раде заявили, что имеют план "Б" на случай проблем с газом во время отопительного сезона 2019/2020, которые могут возникнуть при отсутствии транзита российского газа. В частности, речь идет о возможном переводе отопительных систем на электроэнергию.