"Газпром" почав постачання газу в Китай трубопроводом "Сила Сибіру"

Російський монополіст "Газпром" почав постачання газу в Китай по "східному" маршруту - магістрального газопроводу "Сила Сибіру". Про це повідомляється на сайті компанії.

У заході в режимі телемосту взяли участь президент РФ Володимир Путін і голова КНР Сі Цзіньпін.

В рамках проекту "Газпром" до теперішнього часу побудував ділянку газопроводу "Сила Сибіру" протяжністю близько 2200 км - від Якутії до кордону з КНР в районі м. Благовєщенська. Крім того, копання завершила спорудження прикордонної компресорної станції "Атаманська" та транскордонної ділянки, що включає двухниточный підводний перехід через р. Амур.

За договором між "Газпром" і компанією CNPC будуть здійснюватися протягом 30 років і складуть близько 1 трлн кубометрів. Зараз газ в "Силу Сибіру" надходить з Чаяндинського родовища в Якутії. Проектна потужність родовища - 25 млрд куб. м газу в рік, досягти її планується в 2024 році.

В кінці 2022 року подача газу в "Силу Сибіру" розпочнеться ще з одного родовища - Ковиктинського. Від Ковиктинського до Чаяндинського родовища буде побудована ділянка газопроводу "Сила Сибіру" протяжністю близько 800 км.

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Нагадаємо, що "Газпром" і CNPC підписали контракт про постачання газу в Китай 21 травня 2014 року. Загальна вартість проекту в 2014 році оцінювалася приблизно в 55 млрд доларів. Тоді "Газпром" планував продавати газ дорожче 350 доларів за тисячу кубометрів, проте з тих пір ціна газу впала більш ніж в два рази.

Зазначимо, згідно з інвестиційною програмою "Газпрому" на 2019 рік, на газопровід "Сила Сибіру" планували тільки за один рік витратити 2,235 млрд доларів.