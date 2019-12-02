"Газпром" начал поставки газа в Китай по трубопроводу "Сила Сибири"

Российский монополист "Газпром" начал поставки газа в Китай по "восточному" маршруту - магистральному газопроводу "Сила Сибири". Об этом сообщается на сайте компании.

В мероприятии в режиме телемоста приняли участие президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.

В рамках проекта "Газпром" к настоящему времени построил участок газопровода "Сила Сибири" протяженностью около 2200 км - от Якутии до границы с КНР в районе г. Благовещенска. Кроме того, копания завершила сооружение приграничной компрессорной станции "Атаманская" и трансграничного участка, включающего двухниточный подводный переход через р. Амур.

По договору между "Газпром" и компанией CNPC будут осуществляться в течение 30 лет и составят около 1 трлн кубометров. Сейчас газ в "Силу Сибири" поступает с Чаяндинского месторождения в Якутии. Проектная мощность месторождения - 25 млрд куб. м газа в год, достичь ее планируется в 2024 году.

В конце 2022 года подача газа в "Силу Сибири" начнется еще с одного месторождения - Ковыктинского. От Ковыктинского до Чаяндинского месторождения будет построен участок газопровода "Сила Сибири" протяженностью около 800 км.

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Напомним, что "Газпром" и CNPC подписали контракт о поставках газа в Китай 21 мая 2014 года. Общая стоимость проекта в 2014 году оценивалась примерно в 55 млрд долларов. Тогда "Газпром" планировал продавать газ дороже 350 долларов за тысячу кубометров, однако с тех пор цена газа упала более чем в два раза.

Отметим, согласно инвестиционной программе "Газпрома" на 2019 год, на газопровод "Сила Сибири" планировали только за один год потратить 2,235 млрд долларов.