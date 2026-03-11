ua en ru
В ООН признали похищение Россией украинских детей военным преступлением: что будет дальше

03:56 11.03.2026 Ср
2 мин
Оккупанты часто не сообщали родителям или опекунам о местонахождении детей и создавали препятствия для их возвращения
aimg Маловичко Юлия
В ООН признали похищение Россией украинских детей военным преступлением: что будет дальше

Независимая комиссия ООН заявила, что принудительное перемещение украинских детей Россией является военным преступлением. Такие действия также имеют признаки преступления против человечности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Комиссии ООН.

Читайте также: Связи с Украиной обрываются. В ОП объяснили сложность возвращения похищенных детей

Независимая международная комиссия ООН по расследованию нарушений во время войны в Украине заявила, что депортация и принудительное перемещение украинских детей Россией являются военными преступлениями и преступлениями против человечности.

В отчете комиссии отмечается, что следователи проверили убедительные доказательства депортации или перемещения по меньшей мере 1205 детей из пяти областей Украины в Россию или на оккупированные ею территории. Эти факты позволили сделать вывод о военных преступлениях депортации и принудительной перевозки детей.

Также комиссия установила, что российские власти часто не сообщали родителям или законным опекунам о местонахождении детей и создавали препятствия для их возвращения. Вместо этого детей пытались устраивать на длительное проживание в семьях или учреждениях на территории России.

По данным расследования, большинство таких детей до сих пор не вернулись на подконтрольную Украине территорию, а процесс их возвращения сопровождается значительными трудностями.

Кроме того, в отчете отмечается, что затягивание Россией возвращения депортированных детей также может рассматриваться как отдельное военное преступление.

РБК-Украина писала, что в феврале этого года в ООН подняли вопрос похищения России украинских детей и пообещали исправить ситуацию.

Напомним, в марте 2023года Международный уголовный суд выдал ордера на арест российского президента Владимира Путинаи уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по подозрению в незаконной депортации украинских детей.

