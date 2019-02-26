"Газпром" дав прогноз ціни на свій газ в Європі у 2019 році

Ціна газу збережеться на рівні минулого року

Российский газовый монополист "Газпром" прогнозирует среднюю экспортную цену на свой газ в Европе в 2019 году на уровне 230-250 долларов за 1 тыс. кубометров при цене 245,5 долларов в 2018 году. Об этом сказала инвесторам в Гонконге глава "Газпромэкспорта" Елена Бурмистрова, передает агентство Reuters.

Бурмистрова добавила, что в 2018 году доля "Газпрома" на рынке Европы выросла до 36,7% с 34,7% в 2017 году. Она добавила, что пока рано говорить о том, что СПГ из США сказывается на газовом рынке Европы.

Напомним, по данным "Укртрансгаза", в 2018 году объемы транспортировки газа по территории Украины из Российской Федерации в европейские страны и Молдову составили 86,8 млрд куб. м. По сравнению с 2017 годом транзитные объемы сократились на 6,7 млрд куб. м, или на 7,2%.

Как сообщало РБК-Украна, российский газовый монополист планирует в 2019 году потратить на строительство газопровода "Северный поток - 2" около 806 млн долларов. При этом общий объем "инвестиционной программы" компании на 2019 год составляет 20 млрд долларов.