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Газовий контракт та звільнення Кравцова: новини за 30 грудня

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Україна і РФ підписали газовий контракт, керівник АТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов йде з поста, Компанія Allseas не планує продовжувати будівництво "Північного потоку-2". Детальніше про те, що сталося в понеділок, 30 грудня, - в матеріалі РБК-Україна

Україна і Росія підписали контракт на транзит газу на п’ять років, - Зеленський

Україна і Росія підписали контракт на транзит газу на п’ять років. За цей час Україна отримає щонайменше понад $7 мільярдів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента Володимира Зеленського.

За його словами, сторони можуть продовжити контракт ще на десять років.

Глава "Газпрому" Олексій Міллер також повідомив, що Росія і Україна підписали всі газові угоди.

Кравцов підтвердив намір піти з поста очільника "Укрзалізниці"

Керівник АТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов заявив про рішення піти з займаної посади. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УЗ.

Як написав Кравцов у новорічному зверненні, він вирішив звільнитися з посади керівника "Укрзалізниці" та перейти до приватного сектору. Він додав, що питання його звільнення буде розглянуте наглядовою радою УЗ на початку 2020 року.

Передача екс-"беркутівців" Росії ускладнить розгляд справ Майдану, - ООН

Звільнення колишніх бійців спецпідрозділу "Беркут", яких підозрюють в причетності до вбивства понад 40 протестувальників 20 лютого 2014 року, ускладнить розгляд справ Майдану. Про це йдеться в заяві Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, поширеній в Facebook.

Так, в ООН вітають звільнення незаконно утримуваних українців в полоні проросійських бойовиків та на території Росії, яке відбулося 29 грудня. Однак в ООН занепокоєні звільненням з-під варти та передачею російській стороні екс-"беркутівців".

Компанія Allseas не планує продовжувати будівництво "Північного потоку-2"

Швейцарська компанія Allseas не планує відновлювати роботи з будівництва газопроводу "Північний потік-2" після введення американських санкцій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Як повідомляється, компанія Allseas в коментарі російським ЗМІ заявила про те, що відновлення робіт з будівництва "Північного потоку-2" не планується. Дане рішення пов'язане з введенням Вашингтоном санкцій проти російського газопроводу.

Шуфрич вбивав носорогів в Африці: спалахнув скандал

Нестор Шуфрич їздив на сафарі в Африку, де займався відстрілом рідкісних диких тварин - носорогів, гепардів і антилоп. Нещодавно в мережі спливли архівні фото, на яких нардеп від ОПЗЖ і голова комітету ВР з свободи слова позує на тлі трофеїв.

Поки в мережі активно обговорюють скандальні і дорогі пригоди депутата в Африці, думаючи, чи не фотошоп це, з'явився коментар прес-служби Шуфрича.

Заборона секонд-хенду в Україні: які мережі будуть закриті

"Секонд-хенд" в Україні хочуть заборонити - нещодавно з такою заявою виступило Міністерство соціальної політики. Але пізніше з'явилося пояснення, що чиновники не планують масово закривати роздрібні мережі з продажу вживаних речей.

Така ініціатива міністерства пов'язана з метою боротьби з незаконними "схемами з гуманітаркою", яку в Україні продають під виглядом секонд-хенду.

Королівський фотограф показав три кращих фото монаршої сім'ї за 2019 рік

До Нового 2020 року залишилися лічені дні і години. Всі підводять підсумки року, що минає. І навіть королівська сім'я Великобританії піддалася загальному ажіотажу. Так, відомий фотограф монаршої сім'ї Тім Рук підвів свої підсумки, визначивши трійку кращих фото знаменитого сімейства за 2019 рік.

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