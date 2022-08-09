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До газових камер - півкроку. У Зеленського закликали зупинити нацизм у Росії

Фото: Михайло Подоляк, радник голови ОП (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Росія пропонує світу прийняти новий нацизм, який продовжує формуватися всередині країни-агресора. Кремль з його ідеологією необхідно терміново зупинити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника голови Офісу президента Михайла Подоляка в Twitter.

"Росія пропонує людству прийняти "нацистський світ 2.0", що передбачає "право сили". А з ним - масові страти, тортури, викрадення дітей, фільтраційні концтабори. Все це підноситься під брендом "русский мир". До газових камер залишається півкроку. Це категорично потрібно зупинити. Зараз", - підкреслив Подоляк.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Сполучені Штати виявили не менше 18 фільтраційних таборів, створених для затримання і депортації українців до Росії. Частина з них була створена ще до вторгнення військ РФ в Україну.

Також ми писали, що у Маріуполі російські окупанти вербують жителів у концентраційні фільтраційні табори.

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