Нацизм 21 століття. У Маріуполі окупанти вербують робітників у фільтраційні табори

У Маріуполі російські окупанти вербують жителів у концентраційні фільтраційні табори. Абоненти мобільного оператора " Фенікс "в останні дні отримують розсилку з пропозицією про" роботу "від"Мін'юсту ДНР".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення радника мера Маріуполя Петра Андрющенка в Telegram .

Він підкреслив, що росіяни вже давно не приховують ні адрес, ні наявності катівень для українців.

При цьому Андрющенко додав, що нестача кадрів пов'язана з розконцервацією колишніх місць відбування покарань.

"Наповнення їх відбувається в першу чергу через посилені фільтраційні заходи. Нацизм 21 століття виглядає саме так", - підкреслив радник мера Маріуполя.