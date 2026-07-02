Европа сильно рискует отоплением в этом году

Европа рискует встретить следующую зиму с самыми низкими запасами голубого топлива за последние полтора десятилетия. Это создает серьезную угрозу стабильности цен на энергоносители как для крупного бизнеса, так и для обычных домохозяйств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Financial Times .

Консалтинговая компания Wood Mackenzie обнародовала тревожный отчет. Аналитики считают, что хранилища ЕС завершат сезон закачки заполненными только на 76%. Это произойдет уже к октябрю. Такие показатели являются самыми плохими с 2011 года.

Европейские хранилища приступили к сезону лишь с 28% запасов. Сейчас уровень наполнения составляет около 48%, что значительно меньше обычного в этот период.

Война в Иране и газовый тупик

Главной причиной дефицита стала большая война в Иране. Боевые действия фактически перекрыли Ормузский пролив, а через этот узкий путь проходит пятая часть мировых поставок сжиженного газа (СПГ).

Также производство топлива резко сократили Катар и Объединенные Арабские Эмираты. Европа потеряла стабильные источники импорта в критический момент.

Цены на газ сначала взлетели, а затем временно замерли. Это затишье произошло на фоне слухов о перемирии между США и Тегераном. Однако оно породило новую проблему.

Стоимость топлива на европейских хабах упала слишком низко. Это сделало рынок ЕС непривлекательным для американских танкеров из СПГ. Поставщикам выгоднее отправлять газ в другие регионы мира. Ресурс просто не доходит до европейских потребителей.

В Брюсселе пытаются успокоить рынки. Спикер Европейской комиссии заявил, что "текущие уровни хранилищ не создают непосредственной угрозы энергетической безопасности".