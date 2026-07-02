Европа сильно рискует отоплением в этом году
Европа рискует встретить следующую зиму с самыми низкими запасами голубого топлива за последние полтора десятилетия. Это создает серьезную угрозу стабильности цен на энергоносители как для крупного бизнеса, так и для обычных домохозяйств.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Financial Times.
Консалтинговая компания Wood Mackenzie обнародовала тревожный отчет. Аналитики считают, что хранилища ЕС завершат сезон закачки заполненными только на 76%. Это произойдет уже к октябрю. Такие показатели являются самыми плохими с 2011 года.
Европейские хранилища приступили к сезону лишь с 28% запасов. Сейчас уровень наполнения составляет около 48%, что значительно меньше обычного в этот период.
Война в Иране и газовый тупик
Главной причиной дефицита стала большая война в Иране. Боевые действия фактически перекрыли Ормузский пролив, а через этот узкий путь проходит пятая часть мировых поставок сжиженного газа (СПГ).
Также производство топлива резко сократили Катар и Объединенные Арабские Эмираты. Европа потеряла стабильные источники импорта в критический момент.
Цены на газ сначала взлетели, а затем временно замерли. Это затишье произошло на фоне слухов о перемирии между США и Тегераном. Однако оно породило новую проблему.
Стоимость топлива на европейских хабах упала слишком низко. Это сделало рынок ЕС непривлекательным для американских танкеров из СПГ. Поставщикам выгоднее отправлять газ в другие регионы мира. Ресурс просто не доходит до европейских потребителей.
В Брюсселе пытаются успокоить рынки. Спикер Европейской комиссии заявил, что "текущие уровни хранилищ не создают непосредственной угрозы энергетической безопасности".
Что с газом в Украине
На данный момент подготовка к зиме пока стабильна, несмотря на обстрелы, однако выжидательная стратегия руководства "Нафтогаза" создает серьезные риски. В случае усиления ударов РФ по инфраструктуре отсутствие импортного резерва может спровоцировать кризис.
А вот с планом стойкости не все так гладко, хотя подготовка активно продолжается. В настоящее время почти за 4 месяца до начала отопительного сезона планы устойчивости по всем регионам Украины выполнены на 40%.