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Газон НСК "Олімпійський" до матчу "Динамо" - "Шахтар" не постраждав

Новини » Спорт    22.04.2019 - 15:21
Газон НСК "Олімпійський" до матчу "Динамо" - "Шахтар" не постраждав
Фото: Дебати кандидатів у Президенти України Петра Порошенка і Володимира Зеленського на НСК "Олімпійський"

Поле у не найкращому стані через погодні умови

Головний агроном НСК "Олімпійський" Максим Стельмах розповів про стан газону після проведення на головній арені країни дебатів кандидатів у Президенти і готовність поля до протистояння "Динамо" - "Шахтар". Про це повідомляє прес-служба киян.

За його словами, ця подія жодним чином не вплинули на стан газону, тому що жодного навантаження на поле не було. Воно накривалося спеціальним захисним покриттям, а перебування глядачів було нетривалим та поводилися вони спокійніше, ніж на концертах. 

При цьому він зазначив, що сам газон перебуває не в найкращому стані через погодні умови. 

"Ночі ще не дуже теплі, і поле не ідеальне, але ми працюємо над цим, думаю, до початку матчу воно виглядатиме пристойно, але, звісно, хотілося, щоб було кращим. Тож це зовсім не пов’язано з дебатами", - зазначив головний агроном арени.

Нагадаємо, що матч "Динамо" - "Шахтар" в рамках 25 туру УПЛ відбудеться у середу, 24 квітня, в Києві на НСК "Олімпійський", початок - о 18:30. Поєдинок обслужить Віталій Романов з Дніпра

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