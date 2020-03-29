Газодобувачі йдуть в повну ізоляцію через коронавірус, - "ДТЕК Нафтогаз"

Ілюстративне фото (dtek.com)

У вахтових селищах організований контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних і протиепідемічних норм

На період карантину виробничий персонал "ДТЕК Нафтогаз" переведений на спеціальний режим роботи з повною ізоляцією, з метою - забезпечити безперервність процесу видобутку газу і мінімізувати ризик поширення коронавірусної інфекції. Про це йдеться в повідомленні прес-служби компанії, передає РБК-Україна.

"Для організації соціально-побутових умов для працівників, при виробничих об'єктах компанії в оперативному режимі побудовані вахтові селища, доступ до яких закритий. Вахта буде змінюватися кожні 14 днів. Обслуговуючий персонал, що забезпечує приготування їжі та прибирання приміщень, буде також працювати за вахтовим методом в ізольованому режимі", - повідомляють в газодобувній компанії.

Також зазначається, що у вахтових селищах організований контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних і протиепідемічних норм і правил, проводиться постійне медичне спостереження за персоналом, а співробітники залучаються в добровільному порядку.

"Сьогодні країна зіткнулася з серйозним викликом, і ми повинні об'єднати зусилля, діяти швидко і злагоджено, щоб протистояти йому. Наша компанія зреагувала оперативно: ми вивчили успішний досвід інших країн по ізоляції підприємств у період карантину та прийняли рішення за таким же принципом перевести виробництво на кампсульований режим роботи. Це дозволить убезпечити наших співробітників та їх родини, а також забезпечити стабільну і безперебійний видобуток газу", - повідомив генеральний директор ДТЕК Нафтогаз Ігор Щуров.

"ДТЕК Нафтогаз" - найбільша приватна газовидобувна компанія в Україні. У 2019 році видобуто 1,66 млрд куб. м природного газу. 100% компанії належить SCM Limited Ріната Ахметова.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "ДТЕК Енерго" переводить підприємства генерації на спеціальний графік роботи.