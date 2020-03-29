Газодобытчики идут в полную изоляцию из-за коронавируса, - "ДТЭК Нефтегаз"

Иллюстративное фото (dtek.com)

В вахтовых поселках организован контроль за соблюдением санитарно-гигиенических и противоэпидемических норм

На период карантина производственный персонал "ДТЭК Нефтегаз" переведен на специальный режим работы с полной изоляцией, с целью - обеспечить непрерывность процесса добычи газа и минимизировать риск распространения коронавирусной инфекции. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, передает РБК-Украина.

"Для организации социально-бытовых условий для сотрудников, при производственных объектах компании в оперативном режиме построены вахтовые поселки, доступ в которые закрыт. Вахта будет меняться каждые 14 дней. Обслуживающий персонал, обеспечивающий приготовление пищи и уборку помещений, будет также работать по вахтовому методу в изолированном режиме", - сообщают в газодобывающей компании.

Также отмечается, что в вахтовых поселках организован контроль за соблюдением санитарно-гигиенических и противоэпидемических норм и правил, проводится постоянное медицинское наблюдение за персоналом, а сотрудники привлекаются в добровольном порядке.

"Сегодня страна столкнулась с серьезным вызовом, и мы должны объединить усилия, действовать быстро и слаженно, чтобы противостоять ему. Наша компания среагировала оперативно: мы изучили успешный опыт других стран по изоляции предприятий в период карантина и приняли решение по такому же принципу перевести производство на капсулированный режим работы. Это позволит обезопасить наших сотрудников и их семьи, а также обеспечить стабильную и бесперебойную добычу газа", – сообщил генеральный директор ДТЭК Нефтегаз Игорь Щуров.

"ДТЭК Нефтегаз" - крупнейшая частная газодобывающая компания в Украине. В 2019 году добыто 1,66 млрд куб. м природного газа. 100% компании принадлежит SCM Limited Рината Ахметова.

Напомним, ранее сообщалось, что "ДТЭК Энерго" переводит предприятия генерации на специальный график работы.