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В Газе обстреляли больницу. ЦАХАЛ заявил о ракетном ударе "Исламского джихада"

Фото: Израиль заявил о причастности "Исламского джихада" к атаке на больницу в Газе (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В Секторе Газы заявили об обстреле больницы - местные власти заявляли о полутысячи жертв. Армия обороны Израиля заявила, что удар произошел из-за неудачного запуска ракеты "Исламского джихада".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel.

В ЦАХАЛ заявили, что "анализ оперативных систем указывает на то, что в Секторе Газы террористы выпустили ракетный шквал

До этого Al Jazeera заявляли, что якобы израильская ракета разрушила здание местной больницы, из-за чего по меньшей мере 500 жертв.

Ситуация в Израиле

7 октября боевики ХАМАС из сектора Газа атаковали юг и центр Израиля. По территории Израиля были выпущены тысячи ракет и снарядов. Пока известно уже об 11 украинцах, погибших во время массированного нападения террористов.

Также The New York Times сообщало, что Израиль обратился в США с просьбой о предоставлении чрезвычайной помощи на сумму 10 млрд долларов .

Сегодня стало известно, что ЦАХАЛ нанес новые удары по штаб-квартире террористов ХАМАСа в Секторе Газа и банка, через который финансировалась их деятельность. Также убиты боевики, которые намеревались заложить взрывчатку на территории Израиля.

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