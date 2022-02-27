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Станиця Луганська, Щастя і Волноваха опинилися на межі гуманітарної катастрофи

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Донбас, Неділя 27 лютого 2022 20:16
Станиця Луганська, Щастя і Волноваха опинилися на межі гуманітарної катастрофи Фото: Станиця Луганська, Щастя і Волноваха практично знищені російськими окупантами (facebook.com/sergey.gaidai.loga)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Російські окупанти перед захопленням Станиці Луганської та щастя практично знищили населені пункти. Жителі постійно перебувають у підвалах, їх не можуть евакуювати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської обласної державної адміністрації Сергія Гайдая.

"Населені пункти окуповані і майже знищені, Російські кафіри майже зрівняли їх із землею", - написав голова ОДА.

Гайдай додав, що від обстрілів російських загарбників постраждали приватні та багатоквартирні будинки, об'єкти інфраструктури Станиці Луганська та щастя. Відновити їх немає можливості. Жителі постійно знаходяться в підвалах.

"Ми не можемо провести евакуацію населення або хоча б завезти людям хліб і воду", - додав голова ОДА і звернувся в міжнародні гуманітарні організації із закликом про допомогу Червоного Хреста.

Гайдай закликав російських окупантів припинити обстріли і дати можливість українській владі надати допомогу населенню знищених населених пунктів і запобігти гуманітарній катастрофі.

Раніше голова Донецької ОДА Павло Кириленко повідомив про гуманітарну катастрофу у Волновасі. Населений пункт практично зруйнований в результаті ворожих обстрілів.

Фото: Станиця Луганська, Щастя і Волноваха практично знищені російськими окупантами (facebook.com/sergey.gaidai.loga)

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