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Газ в Украине дешевеет шестой месяц подряд: сколько стоит топливо

Украина, Вторник 07 мая 2024 10:31
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Газ в Украине дешевеет шестой месяц подряд: сколько стоит топливо Фото: Цены на газ в Украине снизились до 11,1 тысяч гривен (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Фактическая цена реализации газа в Украине в апреле 2024 года снизилась на 4,3% до 11 124 гривен за 1 тыс. кубометров без НДС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства экономики.

Таким образом, газ дешевеет шестой месяц подряд.

Газ в Украине дешевеет шестой месяц подряд: сколько стоит топливо

Прогноз цены

После резкого роста цены в Европе значительно снизились и сегодня находятся на уровне 355 долларов за тысячу кубометров (14 тысяч гривен).

По прогнозу НБУ, цены на природный газ на европейском рынке будут постепенно падать. Это произойдет благодаря увеличению производства СПГ, прежде всего в США и Катаре, поставкам российского более дешевого газа в Китай и Индию, что уменьшает конкуренцию за СПГ со стороны стран Азии.

По данным НБУ, цены на газ на хабе ТТF в Нидерландах в 2023 году упали на 65,7% до 465,6 долларов за 1 тысячу кубометров. НБУ прогнозирует, что в 2024 году цены упадут на 26,8% до 340,8 долларов за тысячу кубометров, в 2025 году вырастут на 12,9% до 384,7 долларов, в 2026 году упадут на 12,5% до 336, 5 долларов.

В Украине цена для населения остается неизменной - 7,96 тысячи гривен за тысячу кубометров (с НДС), поскольку во время войны действует мораторий на повышение тарифов на газ.

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