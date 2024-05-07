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Газ в Україні дешевшає шостий місяць поспіль: скільки коштує паливо

Україна, Вівторок 07 травня 2024 10:31
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Газ в Україні дешевшає шостий місяць поспіль: скільки коштує паливо Фото: Ціни на газ в Україні знизилися до 11,1 тисячі гривень (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Фактична ціна реалізації газу в Україні у квітні 2024 року знизилася на 4,3% до 11 124 гривень за 1 тис. кубометрів без ПДВ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства економіки.

Таким чином, газ дешевшає шостий місяць поспіль.

Газ в Україні дешевшає шостий місяць поспіль: скільки коштує паливо

Прогноз ціни

Після різкого зростання ціни в Європі значно знизилися і сьогодні перебувають на рівні 355 доларів за тисячу кубометрів (14 тисяч гривень).

За прогнозом НБУ, ціни на природний газ на європейському ринку будуть поступово падати. Це відбудеться завдяки збільшенню виробництва ЗПГ, насамперед у США та Катарі, постачанням російського дешевшого газу до Китаю та Індії, що зменшує конкуренцію за ЗПГ з боку країн Азії.

За даними НБУ, ціни на газ на хабі ТТF у Нідерландах 2023 року впали на 65,7% до 465,6 доларів за 1 тисячу кубометрів. НБУ прогнозує, що у 2024 році ціни впадуть на 26,8% до 340,8 доларів за тисячу кубометрів, у 2025 році зростуть на 12,9% до 384,7 доларів, у 2026 році впадуть на 12,5% до 336, 5 доларів.

В Україні ціна для населення залишається незмінною - 7,96 тисячі гривень за тисячу кубометрів (з ПДВ), оскільки під час війни діє мораторій на підвищення тарифів на газ.

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Ціна на газ Газ
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