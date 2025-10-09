Газ и свет под угрозой: мэр Ивано-Франковска рассказал о плане на случай блэкаутов

В Ивано-Франковской громаде готовятся к худшему сценарию этой зимы - возможным одновременным отключениям электроэнергии и газа из-за российских ударов по энергетической инфраструктуре.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление городского головы Руслана Марцинкива в эфире радио "Западный полюс".
По его словам, самая сложная ситуация может возникнуть в случае отключения целых микрорайонов от газоснабжения. К отключению света местные власти готовы, а к отключению газа - нет. Он признает, что такой сценарий возможен и в регионе готовятся к нему.
В случае длительных блэкаутов в школах и детских садах откроют пункты обогрева, где люди смогут согреться, выпить чаю и переночевать. Там также установят терминалы Starlink для связи.
Кроме того, по словам мэра, громада уже создает запасы топлива и разрабатывает план действий на случай масштабных отключений.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что Кабмин утвердил план прохождения зимы, который предусматривает защиту энергетических объектов, резерв оборудования и антикризисные штабы для быстрого реагирования на удары России, чтобы предотвратить блэкауты.
Также мы писали, что президент Владимир Зеленский заявил, что Украина продолжит защищать энергетику несмотря на нехватку систем ПВО, будет наращивать перехватчики и дроны, а также имеет планы "А" и "Б" для восстановления энергосистемы и обеспечения газа в случае массированных атак России.