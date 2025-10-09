Газ и свет под угрозой: мэр Ивано-Франковска рассказал о плане на случай блэкаутов

По его словам, самая сложная ситуация может возникнуть в случае отключения целых микрорайонов от газоснабжения. К отключению света местные власти готовы, а к отключению газа - нет. Он признает, что такой сценарий возможен и в регионе готовятся к нему.

В случае длительных блэкаутов в школах и детских садах откроют пункты обогрева, где люди смогут согреться, выпить чаю и переночевать. Там также установят терминалы Starlink для связи.

Кроме того, по словам мэра, громада уже создает запасы топлива и разрабатывает план действий на случай масштабных отключений.