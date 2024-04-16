Газ в Европе подорожал до максимума с начала года из-за конфликта между Ираном и Израилем

Европейские цены на природный газ продолжили расти после того, как высшие военные чиновники Израиля подтвердили, что у их страны нет другого выбора, кроме как отреагировать на атаку иранских ракет и дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Фьючерсы на хабе TTF в Нидерландах выросли на 3% и достигли 32 евро за мегаватт-час (около 360 долларов за тысячу кубометров).

Контракты выросли примерно на 18% с прошлого четверга, когда рынки начали учитывать большие геополитические риски, включая потенциальные сбои в результате ударов России по украинской энергетической инфраструктуре.

Официальные лица Европы и США активизировали свои призывы к Израилю избежать эскалации конфликта, которая может спровоцировать более широкую войну. Более широкий конфликт в регионе рискует привести к росту мировых цен на энергоносители в то время, когда центральные банки все еще пытаются обуздать инфляцию.

В то время как Европа завершила исключительно мягкую зиму с высокими запасами газа, трейдеры постоянно отслеживают признаки перебоев в поставках. В настоящее время регион не получает большого количества газа с Ближнего Востока, но его зависимость от мировых рынков возросла после того, как в 2022 году он избавился от большей части трубопроводных потоков из России.

Между тем, поставки от ведущего поставщика Норвегии остаются на низком уровне из-за незапланированного технического обслуживания на некоторых объектах страны, которое началось в минувшие выходные.

Цены на газ в Украине

Напомним, газ в Украине дешевеет пятый месяц подряд. Стоимость в марте составила 11 621 гривен за 1 тыс. кубометров (около 290 долларов).

По прогнозу НБУ, цены на природный газ на европейском рынке будут снижаться. По данным НБУ, цены на газ на хабе ТТF в Нидерландах в 2023 году упали на 65,7% до 465,6 долларов за 1 тысячу кубометров. НБУ прогнозирует, что в 2024 году цены упадут на 0,9% до 461,6 долларов за тысячу кубометров, в 2025 году упадут на 10,8% до 411,8 долларов, в 2026 году упадут на 12,2% до 361, 5 долларов.