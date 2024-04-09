Газ в Украине дешевеет пятый месяц подряд: сколько стоит топливо

Минэкономики обнародовало фактическую цену реализации природного газа в Украине за март 2024 года. Стоимость составила 11 621,27 гривен за 1 тыс. кубометров без НДС, что на 4,6% меньше, чем месяцем ранее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные министерства .

Таким образом, газ дешевеет пятый и месяц подряд и стоит в 1,6 раза меньше, чем год назад.

Средняя цена газа рассчитывается по формуле для целей Налогового кодекса Украины по взысканию рентной платы за использование недр.

Прогноз цены

После резкого роста в середине 2021 года цены на газ с начала 2023 года в Европе значительно снизились и сегодня находятся на уровне 310 долларов за тысячу кубометров (12,2 тысяч гривен).

По прогнозу НБУ, цены на природный газ на европейском рынке после сезонного роста в отопительный период также будут постепенно снижаться. Этому будут способствовать увеличению производства СПГ в США, Австралии и Катаре, поставкам российского более дешевого газа в Китай и Индию (что уменьшает конкуренцию за СПГ), сбалансированное накопление запасов.

По данным НБУ, цены на газ на хабе ТТF в Нидерландах в 2023 году упали на 65,7% до 465,6 долларов за 1 тысячу кубометров. НБУ прогнозирует, что в 2024 году цены упадут на 0,9% до 461,6 долларов за тысячу кубометров, в 2025 году упадут на 10,8% до 411,8 долларов, в 2026 году упадут на 12,2% до 361, 5 долларов.