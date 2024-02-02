Что будет с мировыми ценами на нефть и газ: прогноз НБУ на ближайшие годы

Мировые цены на нефть и газ будут относительно стабильны в 2024 году. В последующие годы ожидается падение стоимости энергоносителей.

Цены на нефть

Согласно прогнозу, цены на нефть после временной сезонной коррекции вверх в I квартале 2024 года в дальнейшем будут снижаться. Активное наращивание производства США и отдельными странами Латинской Америки и Африки в условиях не ограниченной добычи в Иране и Анголе будет оказывать давление на цены в сторону снижения.

"Однако политика сокращения добычи странами ОПЕК+ (продолжится до конца 2024 года), более жесткие меры со стороны Саудовской Аравии, ограничение экспорта Россией и относительно устойчивый спрос со стороны США будут удерживать цены от значительного падения", - говорится в прогнозе.

По данным НБУ, средняя цена нефти марки Brent в 2023 году упала на 17,2% до 82,6 долларов за баррель. НБУ прогнозирует, что в 2024 году цена вырастет на 3,3% до 85,3 долларов, в 2025 году упадет на 12,4% до 74,7 долларов, в 2026 году упадет на 13,2% до 73,1 долларов баррель.

Цены на газ

По прогнозу НБУ, цены на природный газ на европейском рынке после сезонного роста в отопительный период также будут постепенно снижаться. Этому будут способствовать увеличению производства СПГ в США, Австралии и Катаре, поставка российского более дешевого газа в Китай и Индию (что уменьшает конкуренцию за СПГ), сбалансированное накопление запасов.

"В то же время эскалация конфликта между ХАМАС и Израилем, в который могут быть вовлечены и другие страны, является весомым риском, реализация которого может привести к росту цен на нефть и газ из-за возможных перебоев в их поставке или удорожания перевозок", - говорится в прогнозе.

По данным НБУ, цены на газ на хабе ТТF в Нидерландах в 2023 году упали на 65,7% до 465,6 долларов за 1 тысячу кубометров. НБУ прогнозирует, что в 2024 году цены упадут на 0,9% до 461,6 долларов за тысячу кубометров, в 2025 году упадут на 10,8% до 411,8 долларов, в 2026 году упадут на 12,2% до 361, 5 долларов.