На газ есть планы "А" и "Б". Зеленский оценил угрозу зимних блэкаутов в Украине

"Энергетику надо защищать, и мы будем ее защищать. Не хватает систем противовоздушной обороны. С перехватчиками, вы, в принципе, все знаете. Дополнительное финансирование постоянно находится и есть увеличение", - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что речь идет не только о количестве перехватчиков, но и о необходимости наращивания систем запуска дронов. По его словам, эти системы уже показывают эффективность. Однако основной вопрос в увеличении их количества.

"Перехватчики неплохо сбивают. Например, линия на Черниговщине. Был доклад на Ставке по одному из ударов - 36 "Шахедов" залетало, 22 сбивалось перехватчиками. То есть в целом количество сбития увеличивается, количество систем будет увеличиваться. Работаем над этим", - отметил Зеленский.

Он также добавил, что Украина готова защищать и восстанавливать энергосистему после атак врага, а угрозы энергетической и газовой инфраструктуре - понятны.

"У нас есть план "А" и есть план "Б". В плане "Б", если будет сильная атака на всю газовую инфраструктуру, мы понимаем, что у нас тогда есть импорт. Мы понимаем объем и стоимость соответствующего импорта. Это план "Б". План "А" - когда мы больше используем свою добычу", - пояснил президент.

Удары по энергетике

Российская Федерация с началом осени начала серию ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Основной целью врага являются ТЭЦ, ТЭС и другие энергообъекты. Враг нацелился на Черниговскую и Сумскую области - это привело к масштабным отключениям и даже введению графиков отключения света.

Самая тяжелая ситуация - на Черниговщине. В частности, накануне россияне били по Нежину и Прилукам, была повреждена инфраструктура.