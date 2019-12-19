Газ і Донбас: основні заяви Путіна по Україні

Президент Росії Володимир Путін заявив, що транзит газу через Україну продовжиться, а на Донбасі нібито немає іноземних військ. Детальніше про те, що сказав Путін про Україну в ході прес-конференції - в матеріалі РБК-Україна.

Путін про Зеленського

Путін заявив, що не дає характеристики колишнім і чинним лідерам країн. Разом з тим, додав, що у Зеленського "є і переваги, і мінуси".

Путін про мінські угоди

Путін заявив, що перегляд мінських угод може завести ситуацію на Донбасі в глухий кут. Він також додав, що немає нічого крім мінських угод, а їх ключем є закон про особливий статус Донбасу і "йому треба надати постійно діючий характер".

Путін про нормандський саміт

Путін заявив, що зустріч в нормадском форматі в квітні 2020 відбудеться "якщо будуть позитивні зміни". При цьому, він зазначив, що якісь позитивні зміни є, зокрема продовжено закон про особливий статус Донбасу.

"Продовження роботи у нормандському форматі доцільно", - заявив він.

Путін про Донбас

Путін заявив, що "на Донбасі живуть горді люди" і силове вирішення конфлікту не є можливим. Він також заявив, що на Донбасі немає іноземних військ, а танки і артилерию бойовикам надають країни, які їм симпатизують.

Путін про транзит газу

Путін заявив, що питання газу є "дуже чутливою і складною темою". При цьому, він додав, що маршрут транзиту газу через Україну є зручним.

"Будемо зберігати транзит через Україну. Питання в обсягах і термінах, на які можна укласти контракт", - заявив він.

Путін заявив, що "Україна була сільською територією"

Путін заявив, що "споконвічно російські території" при створенні СРСР були передані Україні. Зокрема, він заявив, що все "Причорномор'я, західні землі були передані Україні "з дивним формулюванням для підвищення відсоткового співвідношення пролетаріату в Україні, тому що Україна була сільською територією".

Путін назвав таке рішення "дивним" і додав, що "тепер ми з цим розбираємося".

Путін порівняв Україну з Білоруссю

"Рішення про створення союзної держави були правильними. Російський та білоруський народ те ж саме, що український і російський - це майже одне і теж в етнічному сенсі і з точки зору історії, духовних начал. Те що у нас з Білоруссю відбувається зближення, я дуже радий", - сказав він.

Путін заявив, що в РФ живуть кілька мільйонів українців

Відповідаючи на питання про міграцію і надання російського громадянства, Путін заявив, що простіше адаптуватися до російських умов білорусам, українцям і молдаванам.

"У нас 3 млн українців живуть і приблизно стільки ж приїхали після трагічних подій на Донбасі", - заявив він.