Газ і COVID: що сьогодні обговорювали на засіданні РНБО

У п'ятницю, 22 жовтня, в Києві відбулося засідання Ради національної безпеки і оборони України. Зокрема, учасники засідання розглянули питання щодо поставок газу та постачання газу в Україну.

Які питання обговорювали на засіданні РНБО - у матеріалі РБК-Україна .

Безперебійне постачання газом споживачів

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Кабінету Міністрів доручили протягом трьох днів вирішить питання про встановлення механізму безперебійного постачання газу споживачам.

Поставки газу в ЄС

РНБО доручила Кабміну разом з "Нафтогазом" і "Оператором ГТС" визначити спеціальні умови для транспортування додаткового газу по ГТС України в країни ЄС.

За словами Данілова, потужності української ГТС дозволяють запропонувати Європі додаткові 55 млрд кубів газу на рік.

Рекордні кількості смертей від COVID

Олексій Данілов заявив, що Україна почала входити в пік коронавірусу, а кількість жертв щодня може становити понад 1 тисячу осіб.

"Ми зараз тільки починаємо входити в пік коронавірусу. Велика проблема на сьогодні, що не вакциновані люди потрапляють до лікарень. Сьогодні у нас рекорд по смертності від COVID. Це дуже страшна ситуація. Кількість людей, які будуть гинути від COVID, може перевалити за тисячу осіб", - заявив він.

Необхідність збільшити кількість вакцинованих

Олексій Данілов заявив, що Україну чекають складні часи, якщо українці не почнуть вакцинуватися.

"Якщо ми не будемо з вами 350-400 тисяч осіб щодоби вакцинувати, то у нас будуть дуже-дуже складні часи. Не хочу нікого лякати, але це наше спільне завдання", - заявив він.