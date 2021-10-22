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В РНБО попередили про "складні часи". Потрібно більше вакцинованих

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П'ятниця 22 жовтня 2021 19:36
В РНБО попередили про "складні часи". Потрібно більше вакцинованих Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що якщо українці не будуть вакцинуватися, то в Україні настануть "дуже складні часи". Зокрема, якщо щодня не робитимуться до 400 тисяч щеплень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Данілова.

"Якщо ми не будемо з вами 350-400 тисяч осіб щодоби вакцинувати, то у нас будуть дуже-дуже складні часи. Не хочу нікого лякати, але це наше спільне завдання", - заявив він.

Нагадаємо, за минулу добу, 21 жовтня, в Україні зробили понад 270 тисяч щеплень від коронавірусу.

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РНБО Олексій Данілов Коронавірус
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В РНБО попередили про "складні часи". Потрібно більше вакцинованих
В РНБО попередили про "складні часи". Потрібно більше вакцинованих
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