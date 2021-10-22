Кабмін протягом трьох днів вирішить питання безперебійного постачання газу, - Данілов
Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Кабінету міністрів доручено вжити заходи щодо безперебійного постачання газу. Питання вирішуватимуть протягом наступних трьох днів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова секретаря РНБО Олексія Данілова.
За словами Данілова, Кабінет міністрів вирішить питання щодо встановлення механізму безперебійного постачання газу.
"Кабміну доручено протягом 3 днів вжити заходів для встановлення механізму безперебойного, без права відключення, постачання газу побутовим споживачам, бюджетним організаціям, підприємствам теплопостачання, комунальним неприбутковим підприємствам", - заявив Данілов.