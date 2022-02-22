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У "Нафтогазі" назвали підставу для відмови у сертифікації "Північного потоку-2"

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Україна, Вівторок 22 лютого 2022 15:26
У "Нафтогазі" назвали підставу для відмови у сертифікації "Північного потоку-2" Фото: голова НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

НАК "Нафтогаз України" схвалює рішення Міністерства економіки і клімату ФРН відкликати офіційний висновок про те, що "Північний потік-2" не має впливу на безпеку постачання газу в Німеччині. НАК готовий надати аргументи на користь повної відмови від газогону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, яку зробив голова НАК Юрій Вітренко у Facebook.

"Ми сподіваємося, що Мінекономіки подасть новий висновок, де буде чітко зазначено, що "Північний потік-2" несе загрозу для такої безпеки. Це буде підставою для регулятора відмовити у сертифікації цього газогону. "Нафтогаз" надавав відповідну аргументацію уряду Німеччини", - додав він.

Нагадаємо, Німеччина вирішила призупинити сертифікацію "Північного потоку-2". Рішення прийняв канцлер ФРН Олаф Шольц у зв'язку із загостренням російської кризи.

Федеральний міністр економіки Роберт Хабек ("зелені") доручив підзвітному йому Федеральному мережевому агентству відкликати спочатку позитивний сертифікат, який має вирішальне значення для майбутньої сертифікації трубопроводу.

Сертифікат, виданий попереднім урядом наприкінці жовтня, стосується безпеки поставок природного газу до Німеччини, яка, як тоді вважалося, не буде поставлена під загрозу введенням в експлуатацію "Північного потоку - 2". Відповідно до листа, це вже не так у зв'язку з переоцінкою геостратегічної ситуації і через ескалацію на сході України.

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Північний потік-2
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