ua ru
Пн, 31 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ВСУ освободили 9 населенных пунктов Луганской области, - Гайдай

Новина українською →
Луганская область, Понедельник 31 октября 2022 21:37
ВСУ освободили 9 населенных пунктов Луганской области, - Гайдай Фото: начальник Луганской ОВА Сергей Гайдай (t me dom_channel)
Автор: Илона Свиридова

Вооруженные силы Украины по состоянию на 31 октября 2022 года освободили 9 населенных пунктов Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая на телемарафоне.

"На сегодня 9 населенных пунктов деоккупированно. И надеюсь, что наши защитники будут с каждой неделей эту цифру увеличивать. И мы готовы уже работать, все руководители городских и областной военных администраций давно хотят вернуться и работать", - отметил он.

Напомним, ранее Гайдай заявлял, что российские оккупанты подорвали мост через реку Красная возле Краснореченского и еще один возле Кременной в Луганской области из-за приближения Вооруженных сил Украины.

Также стало известно, что украинские силы взяли под огневой контроль важную трассу между оккупированными Кременной и Сватово.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Луганск Вооруженные силы Украины Война России против Украины
NEWS
Резников заявил, что пришло время всему миру предоставить России статус государства-террориста
Резников заявил, что пришло время всему миру предоставить России статус государства-террориста
DAILY
Опять за старое. Россия открыла "зерновой фронт" и угрожает экспорту из Украины
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Опять за старое. Россия открыла "зерновой фронт" и угрожает экспорту из Украины