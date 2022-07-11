Гайдай пояснив, на що готовий піти Путін, щоб зупинити контрнаступ ЗСУ
ЗСУ цілком здатні на деокупацію територій України за наявності необхідної кількості озброєння. Щоб завадити такому сценарію у Кремлі, спробують швидко анексувати Луганську та Донецьку області та оголосити повну мобілізацію в РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю голови Луганської ОВА Сергія Гайдая LB.ua.
"Які у них плани? Вони виходять на адміністративний кордон Луганської області чи Донецької області, одразу проводять псевдореферендум, ухвалюють рішення про входження цих територій до Російської Федерації, а далі, коли вже Україна проводитиме контрнаступ і звільнятиме території, Путін просто оголосить, що Україна пішла війною проти Росії, тому оголошується повна мобілізація", - спрогнозував Гайдай.
На його думку, у 2014 році Росія не пішла на цей крок, тому що Україна не мала достатньо військової сили, щоб відвоювати свої території, але зараз ситуація інша.
Нагадаємо, як розповів президент Володимир Зеленський, Збройні сили України мають успіхи в Харківській та Херсонській областях та залишаються господарями ситуації на фронті.
Додамо, нещодавно ЗСУ перейшли в контрнаступ за кількома напрямками в Херсонській області.
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