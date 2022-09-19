ua ru
Пн, 19 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Гайдай назвал возможную причину желания оккупантов провести "референдумы" на Донбассе

Новина українською →
Украина, Понедельник 19 сентября 2022 22:28
Гайдай назвал возможную причину желания оккупантов провести "референдумы" на Донбассе Фото: Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай (loga gov ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Незаконный "референдум" в вновь оккупированных районах Луганской области нужен россиянам только для объявления общей мобилизации в РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Оккупанты снова заговорили о "выборах без выборов", потому что украинские военные загнали их в тупик", - заявил глава области.

По его словам, россияне хотят быстро сделать результаты "референдума" о присоединении к РФ. А потом заявить, что Украина напала на Россию и провести общую мобилизацию.

"Но это им не поможет и ничего не изменит, деоккупация наших территорий неизбежна", – добавил Гайдай.

Напомним, что оккупанты в так называемой "ЛНР" просят "власть" провести псевдореферендум по присоединению к РФ.

Также, боевики "ДНР" тоже захотели немедленного "референдума" о вхождении в Россию.

Позже, в России заявили о намерениях провести "референдум" по признанию так называемой "ЛНР" субъектом РФ осенью, в ближайшее время.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Луганск Война в Украине
NEWS
Украинская IT-армия взломала сайт ЧВК "Вагнер": получены данные всех наемников
Украинская IT-армия взломала сайт ЧВК "Вагнер": получены данные всех наемников
DAILY
Украинский блицкриг. Чем армия Путина может ответить на наступление ВСУ
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Украинский блицкриг. Чем армия Путина может ответить на наступление ВСУ