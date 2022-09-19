Гайдай назвал возможную причину желания оккупантов провести "референдумы" на Донбассе

Незаконный "референдум" в вновь оккупированных районах Луганской области нужен россиянам только для объявления общей мобилизации в РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Оккупанты снова заговорили о "выборах без выборов", потому что украинские военные загнали их в тупик", - заявил глава области.

По его словам, россияне хотят быстро сделать результаты "референдума" о присоединении к РФ. А потом заявить, что Украина напала на Россию и провести общую мобилизацию.

"Но это им не поможет и ничего не изменит, деоккупация наших территорий неизбежна", – добавил Гайдай.