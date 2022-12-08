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ВСУ могут зайти в Кременную уже к Новому году, - Гайдай

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Луганская область, Четверг 08 декабря 2022 23:19
ВСУ могут зайти в Кременную уже к Новому году, - Гайдай Фото: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай (t.me/dom_channel)
Автор: Антон Малиновский

К Новому году ВСУ могут зайти в Кременную, а в 2023 году полностью освободить Луганскую область.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на публикацию главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

Он отметил, что учитывая силы, которые россияне стянули на этом направлении, ВСУ ждут тяжелые бои. В настоящее время на победу в регионе работают и международные партнеры, и волонтеры, и областной совет.

"Я бы очень хотел, чтобы на Новый год мы все же зашли в Кременную, в конце зимы мы можем выйти, в принципе, на границы линии разграничения, где была оккупация с 2014 года, а в 2023 году освободить всю Луганскую область", - сказал Гайдай. .

Он отметил, что тактика украинских командиров значительно отличается от российской - те часто бросают на города большое количество солдат, несмотря на потери. ВСУ же действуют разумнее, например, окружая города и заставляя врага отступить.

Ранее Гайдай заявлял, что контрнаступление Вооруженных сил Украины в Луганской области продолжается и военные все ближе продвигаются к Кременной.

Также сообщалось, что связь по линии фронта в Луганской области либо плохая, либо вообще отключена оккупантами. Захватчики боятся действий украинских партизан.

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