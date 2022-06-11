ЗСУ відбили штурм на Слов'янськ та Сєвєродонецьк та зупинили наступ з Попасної

Фото: ЗСУ відбили штурм на Слов'янськ та Сєвєродонецьк і зупинили наступ із Попасної (Getty Images)

Станом на суботу, 11 червня, українські військові змогли відбити декілька наступів окупантів у Донецькій та Луганській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках: Білорусь здійснює приведення підрозділів до вищої ступені бойової готовності, відпрацьовуються практичні заходи щодо прийому військовозобов’язаних. На Сіверському напрямку: Окупанти продовжує мінометні обстріли позицій українських військових, які розташовані прикордонних районах. На Харківському напрямку: Суттєвих змін не спостерігається. Війська РФ зосередили основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів. Проводяться постійні обстріли позицій ЗСУ. На Слов’янському напрямку: Російські військові здійснювали систематичні артилерійські обстріли. При цьому українські бійці успішно відбили ворожий штурм в районах Бражківки, Долини та Вірнопілля. Окупанти відійшли. На Лиманському напрямку: Біля міста Лисичанськ ворог збільшив інтенсивність застосування артилерії. При цьому Росія посилює військову присутність в регіоні. На Сєвєродонецькому напрямку: Противник обстрілював цивільну інфраструктуру в районах Сєверодонецька, Лисичанська, Метьолкіного, Устинівки та Тошківки. "Українські воїни успішно протистоять штурмовим діям ворога у Сєверодонецьку. Частиною підрозділів противник веде штурм у районі Тошківки, бойові дії тривають. Окрім того, ворожий штурм успішно відбито у районі Метьолкіного", - розповідають у Генштабі. На Бахмутському напрямку: В районі Попасної наші захисники успішно зупинили наступ противника. Окупантам довелося відійти. Ворог наступає у районі Ниркового, бойові дії тривають. У напрямку Миколаївки наступ противника захлинувся. Під влучним вогнем наших воїнів росіяни відійшли. На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках: Активних бойових дій війська РФ не вели. На Південнобузькому напрямку: Окупанти обстрілювали українські позиції у районах Добрянки, Великої Костромки, Мурахівки і Прибузького. На Бессарабському напрямку: Суттєвих змін не відзначено.