ЗСУ відбили штурм на Слов'янськ та Сєвєродонецьк та зупинили наступ з Попасної
Станом на суботу, 11 червня, українські військові змогли відбити декілька наступів окупантів у Донецькій та Луганській областях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.
На Волинському та Поліському напрямках:
Білорусь здійснює приведення підрозділів до вищої ступені бойової готовності, відпрацьовуються практичні заходи щодо прийому військовозобов’язаних.
На Сіверському напрямку:
Окупанти продовжує мінометні обстріли позицій українських військових, які розташовані прикордонних районах.
На Харківському напрямку:
Суттєвих змін не спостерігається. Війська РФ зосередили основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів. Проводяться постійні обстріли позицій ЗСУ.
На Слов’янському напрямку:
Російські військові здійснювали систематичні артилерійські обстріли. При цьому українські бійці успішно відбили ворожий штурм в районах Бражківки, Долини та Вірнопілля. Окупанти відійшли.
На Лиманському напрямку:
Біля міста Лисичанськ ворог збільшив інтенсивність застосування артилерії. При цьому Росія посилює військову присутність в регіоні.
На Сєвєродонецькому напрямку:
Противник обстрілював цивільну інфраструктуру в районах Сєверодонецька, Лисичанська, Метьолкіного, Устинівки та Тошківки.
"Українські воїни успішно протистоять штурмовим діям ворога у Сєверодонецьку. Частиною підрозділів противник веде штурм у районі Тошківки, бойові дії тривають. Окрім того, ворожий штурм успішно відбито у районі Метьолкіного", - розповідають у Генштабі.
На Бахмутському напрямку:
В районі Попасної наші захисники успішно зупинили наступ противника. Окупантам довелося відійти.
Ворог наступає у районі Ниркового, бойові дії тривають. У напрямку Миколаївки наступ противника захлинувся. Під влучним вогнем наших воїнів росіяни відійшли.
На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках:
Активних бойових дій війська РФ не вели.
На Південнобузькому напрямку:
Окупанти обстрілювали українські позиції у районах Добрянки, Великої Костромки, Мурахівки і Прибузького.
На Бессарабському напрямку:
Суттєвих змін не відзначено.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що станом на суботу, 11 червня, під контролем Збройних сил України перебуває третина Сєвєродонецька.
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