На Гавану обрушився потужний торнадо

В результаті торнадо постраждали 172 людини

В понедельник, 28 января, в результате обрушившегося на Гавану (Куба) торнадо погибли три человека. Об этом заявил президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на AFP.

Также в результате торнадо пострадали 172 человека. Сообщается, что в Гаване наблюдаются перебои с электричеством.

Фото: последствия торнадо в Гаване (twitter.com Ginjjah)

Напомним, 3 декабря 2018 года из-за торнадо в американском Иллинойсе пострадал по меньшей мере 21 человек. По словам губернатора штата Брюса Ронера, трое пострадавших находятся в больнице, еще 18 получили незначительные повреждения.

До этого в США от трех торнадо погибли по меньшей мере четыре человека, инфраструктура пострадала от сильного ветра и наводнений. Так, сильный ветер зарегистрировали в штатах Кентукки, Теннесси и Арканзас. Три случая гибели людей установлены в штате Кентукки, четвертая смерть - в штате Арканзас.

Также РБК-Украина писало, что во вторник, 20 ноября, на юге Италии возле города Кротоне поезд попал в торнадо, в результате чего пострадали двое людей. Инцидент произошел на станции Роккабернарда на железнодорожной линии Катандзаро Лидо - Кротоне.