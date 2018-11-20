В Італії потяг потрапив у торнадо

Фото: місце події (скрін відео)

Зазначається, що двох пасажирів доставили до лікарні, хоча ніхто серйозно не поранений

У вівторок, 20 листопада, на півдні Італії біля міста Кротоне потяг потрапив у торнадо, в результаті чого постраждали двоє людей. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на агентство ANSA.

"У вівторок декілька пасажирів постраждали, коли торнадо вразив потяг біля південного міста Кротоне, розбивши кілька вікон", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що двох пасажирів доставили до лікарні, хоча ніхто серйозно не поранений. Інцидент стався на станції Роккабернарда на залізничній лінії Катандзаро Лідо - Кротоне.

Нагадаємо, 17 травня в одному з регіонів німецької федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія пройшов торнадо, який викликав серйозні пошкодження будівель.

За інформацією місцевої влади, торнадо спостерігався близько 15 хвилин, але за цей короткий час було пошкоджено багато майна, а дві людини отримали травми, один з яких - досить серйозні.

Як повідомлялося раніше, в США від трьох торнадо загинули щонайменше чотири людини, інфраструктура постраждала від сильного вітру і повеней.