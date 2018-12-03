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В результаті торнадо в Іллінойсі постраждали понад 20 осіб

Новини » Надзвичайні події    03.12.2018 - 04:59
В результаті торнадо в Іллінойсі постраждали понад 20 осіб
Фото: торнадо (з відкритих джерел)

Троє постраждалих перебувають у лікарні

Через торнадо в американському штаті Іллінойс постраждала щонайменше 21 людина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Крім того, стихія повністю або частково зруйнувала понад 100 будинків.

За словами губернатора штату Брюса Ронера, троє постраждалих перебувають у лікарні, ще 18 отримали незначні пошкодження.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у США від трьох торнадо загинули щонайменше чотири людини, інфраструктура постраждала від сильного вітру і повеней.

Так, сильний вітер зареєстрували в штатах Кентуккі, Теннессі і Арканзас. Три випадки загибелі людей встановлені в штаті Кентуккі, четверта смерть - у штаті Арканзас.

В штаті Міссурі стихія завдала значні пошкодження місцевій інфраструктурі. У штаті Кентуккі через руйнівний характер торнадо вимушено залишили свої будинки близько чотирьох десятків жителів.

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