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Жительница Донецкой области работала судьей у оккупантов. Ей объявлено подозрение в госизмене

Четверг 21 декабря 2023 05:39
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Жительница Донецкой области работала судьей у оккупантов. Ей объявлено подозрение в госизмене Иллюстративное фото: жители Донецка объявили подозрение в госизмене (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Жительница Донецкой области добровольно сотрудничала с россиянами и возглавила один из так называемых судов оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокуратуру Донецкой области.

По данным следствия, в августе 2022 года дончанка, имея пророссийские взгляды и желания наживы, согласилась работать на оккупантов. Она заняла псевдодолжность судьи "Кировского межрайонного суда г. Донецка".

Женщина незаконно осуждает граждан Украины в соответствии с ничтожным законодательством так называемой республики. Таким образом она осуществляет правосудие от имени и в интересах Российской Федерации.

"Согласно украинскому законодательству максимально женщине грозит 15 лет за решеткой с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на 15 лет и конфискацией имущества", - говорится в сообщении.

Подозреваемая находится в розыске и в отношении нее следователи ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях осуществляют досудебное расследование.

Напомним, РБК-Украина писала о том, что в Херсоне правоохранители задержали коллаборанта, который в прошлом году помогал России проводить "референдум".

Между тем жителя Закарпатской области приговорили к четырем годам при содействии бегства военнообязанных за границу.

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