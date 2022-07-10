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Гауляйтера селища в Харківській області підірвали у його авто, - Братчук

Фото: Сергій Братчук, речник Одеської ОВА (facebook.com/sergey.bratchuk)
Автор: Іван Носальський

У тимчасово окупованому селищі Великий Бурлук Харківської області підірвали місцевого гауляйтера Євгена Юнакова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Одеської ОВА Сергія Братчука у Telegram.

"У Великому Бурлуці на Харківщині місцевий гауляйтер Євген Юнаков підірвався в автомобілі біля місцевої адміністрації", - розповів Братчук.

За його словами, достовірність інформації ще уточнюється.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Херсонській області підірвали автомобіль, в якому знаходився місцевий колаборант Дмитро Савлученко. За попередніми даними, він загинув.

Також ми писали, що вчора, 9 липня, російські окупанти завдали по одному з житлових районів Харкова ракетного удару.

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