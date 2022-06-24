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У Херсоні підірвали автомобіль з місцевим колаборантом

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Херсон, П'ятниця 24 червня 2022 10:27
У Херсоні підірвали автомобіль з місцевим колаборантом Фото: колаборант Дмитро Савлученко (t.me/kazansky2017)
Автор: Валерія Поліщук

У Херсонській області підірвали автомобіль, в якому знаходився місцевий колаборант Дмитро Савлученко. За попередніми даними, він загинув.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення українського журналіста Дениса Казанського в Telegram і російське видання ТАСС.

За даними російського видання, на місці вибуху знаходяться два обгорілі автомобілі, а сама ділянка оточена. На місці працюють вибухотехніки, які перевіряють територію.

Крім того, в результаті вибуху автомобіля вибиті вікна в чотириповерховому будинку, біля якого стався інцидент.

У 2014 році Дмитро Савлученко був активістом на мітингах за "руську весну". Творець молодіжної організації "Нова Русь". Після окупації Херсона завідував молоддю і спортом в "адміністрації" окупантів.

За даними журналіста, Савлученко перебував у партії Віктора Медведчука.

"Можливо, його ліквідували українські спецслужби, проте не можна виключати і варіант кримінальних суперечок", - заявив Казанський.

За його словами, на окупованих територіях йде божевільний поділ награбованого добра.

Оновлений: радник голови Херсонського ОВВА Сергій Хлань заявив, що зрадника вранці підірвали в авто в одному з дворів Херсона.

"У наших партизанів ще одна перемога - убитий "начальник Департаменту сім'ї, молоді та спорту окупаційної Херсонської ВЦА" Дмитро Савлученко", - написав він у Facebook.

Нагадаємо, 22 червня у Херсонській області підірвали автомобіль "голови адміністрації" в Чорнобаївці.

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