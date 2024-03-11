RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Гауляйтера Балаклеи приговорили к 14 годам тюрьмы и конфисковали элитный внедорожник

Архивное фото: Гауляйтера Балаклеи приговорили к 14 годам тюрьмы и конфисковали элитный внедорожник (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Бывшего гауляйтера освобожденной Балаклеи в Харьковской области приговорили к 14 годам тюрьмы. Также у него конфисковали имущество.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Детали дела

Как установило расследование, осужденным является бывший сотрудник местного подразделения расформированной милиции. В начале полномасштабного вторжения России он одним из первых в Балаклее поддержал захватчиков.

За это его назначили главой оккупационного "отдела МВД РФ", который действовал в захваченном в то время городе.

Находясь в рядах псевдоучреждения, он занимался фабрикованием "уголовных дел" против украинских патриотов и организовывал дежурство подчиненных на блокпостах. Впоследствии коллаборанта "повысили" до гауляйтера местной общины.

Приговор кафиру

На этой "должности" он распространял кремлевский режим на территории города, в частности помогал захватчикам проводить репрессии против участников движения сопротивления. Правоохранители задержали злоумышленника при освобождении Купянска, где он скрывался от правосудия. 

Суд назначил ему 14 лет тюрьмы за коллаборационную деятельность с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 11 лет.

Также у него конфисковано частное имущество. Речь идет об элитной недвижимости общей площадью почти 200 м², а также внедорожнике премиум-класса.

Приговоры для предателей и оккупантов

Недавно суд вынес приговор соратнику ликвидированного предателя Илье Кивы. Осужденный шпионил за комплексами противовоздушной обороны в Днепропетровской области.

Также четверо предателей, воевавших против сил обороны на восточном и южном фронтах, получили реальные сроки заключения. Их приговорили к 15 годам лишения свободы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности УкраиныРоссийская ФедерацияБалаклеяХарьковСудВойна в Украине