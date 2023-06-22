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Гауляйтер Сальдо пригрозил ударом по мосту через Дунай. В МИД Молдовы отреагировали

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Молдова, Четверг 22 июня 2023 13:44
Гауляйтер Сальдо пригрозил ударом по мосту через Дунай. В МИД Молдовы отреагировали Фото: МИД Молдовы собирается вызвать посла РФ после угроз ударов по мосту через Дунай (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

МИД Молдовы собирается вызвать российского посла "на ковер" после угроз гауляйтера Владимира Сальдо ударить по мосту через Дунай после взрывов на Чонгаре 22 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TVR Moldova.

"Такие заявления абсолютно неприемлемы. Мы не потерпим подобных высказываний, направленных против Республики Молдова", - говорится в сообщении.

В МИД заявили, что Министерство иностранных дел и европейской интеграции в экстренном порядке вызовет главу дипломатической миссии Российской Федерации в Республике Молдова с требованием "предоставить соответствующие объяснения".

Что сказал гауляйтер Сальдо?

Так называемый "глава" Херсонской области Владимир Сальдо после взрывов на Чонгарском мосту 22 июня заявил, что "координаты мостов в Одесской области, в молдавских Джурджулештах" известны и поэтому "будет скоро ответ очень серьезный". На данный момент этих угроз уже нет в его Telegram-канале.

Взрывы на Чонгарских мостах

Ночью 22 июня были нанесены удары по Чонгарским мостам, которые соединяют Херсонскую область и Крым. Тот же Сальдо заявил, что якобы удары были нанесены ракетами Storm Shadow.

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