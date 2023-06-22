Гауляйтер Сальдо пригрозил ударом по мосту через Дунай. В МИД Молдовы отреагировали
МИД Молдовы собирается вызвать российского посла "на ковер" после угроз гауляйтера Владимира Сальдо ударить по мосту через Дунай после взрывов на Чонгаре 22 июня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TVR Moldova.
"Такие заявления абсолютно неприемлемы. Мы не потерпим подобных высказываний, направленных против Республики Молдова", - говорится в сообщении.
В МИД заявили, что Министерство иностранных дел и европейской интеграции в экстренном порядке вызовет главу дипломатической миссии Российской Федерации в Республике Молдова с требованием "предоставить соответствующие объяснения".
Что сказал гауляйтер Сальдо?
Так называемый "глава" Херсонской области Владимир Сальдо после взрывов на Чонгарском мосту 22 июня заявил, что "координаты мостов в Одесской области, в молдавских Джурджулештах" известны и поэтому "будет скоро ответ очень серьезный". На данный момент этих угроз уже нет в его Telegram-канале.
Взрывы на Чонгарских мостах
Ночью 22 июня были нанесены удары по Чонгарским мостам, которые соединяют Херсонскую область и Крым. Тот же Сальдо заявил, что якобы удары были нанесены ракетами Storm Shadow.
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