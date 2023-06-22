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Гауляйтер Сальдо пригрозив ударом по мосту через Дунай. У МЗС Молдови відреагували

Новость на русском →
Молдова, Четвер 22 червня 2023 13:44
Гауляйтер Сальдо пригрозив ударом по мосту через Дунай. У МЗС Молдови відреагували Фото: МЗС Молдови збирається викликати посла РФ після погроз ударів по мосту через Дунай (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

МЗС Молдови збирається викликати російського посла "на килим" після погроз гауляйтера Володимира Сальдо вдарити мостом через Дунай після вибухів на Чонгарі 22 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TVR Moldova

"Такі заяви є абсолютно неприйнятними. Ми не потерпимо подібних висловлювань, спрямованих проти Республіки Молдова", - йдеться у повідомленні.

У МЗС заявили, що Міністерство закордонних справ та європейської інтеграції в екстреному порядку викличе голову дипломатичної місії Російської Федерації в Республіці Молдова з вимогою "надати відповідні пояснення".

Що сказав гауляйтер Сальдо?

Так званий "голова" Херсонської області Володимир Сальдо після вибухів на Чонгарському мосту 22 червня заявив, що "координати мостів на Одещині, в молдавських Джурджулештах" відомі і тому "невдовзі буде дуже серйозна відповідь". Наразі цих погроз уже немає в його Telegram-каналі.

Вибухи на Чонгарських мостах

Вночі 22 червня було завдано ударів по Чонгарським мостам, які з'єднують Херсонську область і Крим. Той же Сальдо заявив, що буцімто удари були завдані ракетами Storm Shadow.

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