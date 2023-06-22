Удары по Чонгарским мостам в оккупированный Крым: что известно

Ночью были нанесены удары по Чонгарским мостам, которые соединяют Херсонскую область и Крым. Сообщается, что движение по ним остановлено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Сообщается, что несколько мостов на границе Крыма и Херсонской области повреждены в результате обстрела. Представители оккупационных "властей" заявляют, что для атаки использовались ракеты Storm Shadow.

Судя по опубликованных фото, на мостах повреждено не только дорожное покрытие, но и силовые конструкции. В связи с повреждениями, движение организовано по резервному маршруту.

По данным Telegram-канала "Крымский ветер", пока идет обследование конструкций Чонгарских мостов, оккупанты направляют весь трафик через Армянск.