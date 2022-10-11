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Гаубицы, танки и склады: в ВСУ озвучили потери России на южном направлении за сутки

Фото: российский военный (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В течение суток на южном направлении наши воины уничтожили около 200 российских военных. Также "приземлили" один "Су-25" .

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу оперативного командования "Юг".

Согласно сообщению оперативного командования, в течение суток на южном направлении Россия потеряла:

  • 174 единицы живой силы;
  • 2 гаубицы "Мста-Б";
  • 12 единиц автобронетехники;
  • 2 танка;
  • 2 миномета;
  • 2 БПЛА "Орлан-10";
  • 1 самолет "Су-25";
  • 2 склада БК.

"Повреждены 5 единиц бронированной техники и крупнокалиберной пушки "Гиацинт-Б", - добавляет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла почти 63 тысяч живой силы. Только за минувшие сутки украинские военные ликвидировали еще 370 российских оккупантов.

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Российская Федерация