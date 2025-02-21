Гаубицы превращаются в легкие мишени. "АТЕШ" узнал о серьезной проблеме РФ на юге Украины

Удары дронов по НПЗ в России

Украинские силы обороны постоянно наносят удары по нефтебазам в России. Причем, в 2025 году эти удары стали более частыми.

Это подтверждает и статистика. С начала 2025 года под атаки попали нефтяные объекты РФ в десяти областях.

В частности, в ночь на 19 февраля был атакован Сызранский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Самарской области РФ. Он играет важную роль в обеспечении топливом российских войск.

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